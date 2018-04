Ausbildung : Steinmeier besucht Berufsschule in Hamburg

von dpa

17. April 2018, 02:55 Uhr

Der Weg junger Menschen in Ausbildung und Beschäftigung steht im Mittelpunkt eines Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Hamburg. Dazu wird das Staatsoberhaupt heute gemeinsam mit seiner Frau Elke Büdenbender von Bürgermeister Peter Tschentscher und Schulsenator Ties Rabe (beide SPD) in den neuen Berufsschulen für die Auszubildenden im Hamburger Einzelhandel sowie in der Jugendberufsagentur in Wandsbek empfangen. Hintergrund ist die «Woche der beruflichen Bildung», für die das Präsidentenpaar die Schirmherrschaft übernommen hat. Es ist der zweite Besuch Steinmeiers binnen weniger Monate. Bei seinem Antrittsbesuch im Januar hatte er in der Hansestadt unter anderem an einer Einbürgerungsfeier teilgenommen.