Unfälle : Steine stoppen ICE: Mehr als 500 Reisende müssen umsteigen

Ein mit etwa 560 Reisenden besetzter ICE ist in Brandenburg liegengeblieben, nachdem er über ein Hindernis gefahren war. Dabei handelte es sich möglicherweise um Schottersteine, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstagabend sagte. Der Zug wurde so stark beschädigt, dass er nach Angaben der Deutschen Bahn nicht mehr weiterfahren konnte. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Der ICE aus Hamburg sollte über Berlin nach München fahren, ein Zugteil nach Jena Paradies in Thüringen.

von dpa

01. Februar 2018, 19:14 Uhr

Der Vorfall ereignete sich ganz in der Nähe von Neustadt (Dosse). Der Zug stand am Donnerstagabend zunächst auf freier Strecke und sollte dann zum dortigen Bahnhof zurücksetzen. Dort sollten die Fahrgäste in einen Ersatzzug umsteigen.

Das Parallelgleis steht laut Bahn noch zur Verfügung. Bei anderen Zügen könne es aber zu Verspätungen kommen.