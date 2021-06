Landtag : Stegner-Abschied vom Landtag im September: Dickes CDU-Lob

Noch drei Monate - dann nimmt Ralf Stegner Abschied vom Landtag in Kiel. Der Sozialdemokrat will in den Bundestag wechseln. Als Fraktionschef hört er schon in zwei Wochen auf. Sein CDU-Kollege Koch gibt ihm ein dickes Lob auf den Weg.

Kiel | Der langjährige SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Stegner wird sich in der September-Sitzung vom Landtag in Kiel verabschieden. Dies kündigte der 61-Jährige am Dienstag an. Ob er dann Taschentücher brauche, wisse er nicht. „Aber ein emotionaler Typ bin ich auch.“ Stegner bewirbt sich am 26. September um ein Bundestagsmandat. Er kandidiert auf Platz 3 der ...

