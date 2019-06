Baseball : Stealers streben Wiedergutmachung gegen Solingen an

Die Hamburg Stealers sinnen in der Nordgruppe der Baseball-Bundesliga gegen die Solingen Alligators auf eine Wiedergutmachung für die klaren Hinrunden-Niederlagen. Im Kampf um die Playoff-Teilnahme sind für die Hanseaten in den beiden Heimspielen gegen den Tabellenführer am Samstag (16 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) Siege Pflicht.

von dpa

06. Juni 2019, 09:52 Uhr

«Auch wenn aus dem Aufgebot unserer Pitcher jetzt Kevin Riello ausfällt, der sich wegen eines Nasenbeinbruches operieren lassen muss, haben wir die Chance, gegen Solingen etwas auszurichten. Außerdem haben wir mit den Alligators ja noch eine Rechnung offen», sagte Cheftrainer David Wohlgemuth.