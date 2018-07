Baseball : Stealers mit Auftaktsieg gegen Cardinals

von dpa

29. Juli 2018, 10:06 Uhr

Die Hamburg Stealers haben einen weiteren Schritt Richtung fünfter Platz in der Nordgruppe der der Baseball-Bundesliga gemacht. Zum Auftakt der Playdown-Runde besiegte die Mannschaft von Chefcoach Tim Crow die Cologne Cardinals am Samstag im ersten Spiel mit 8:3. Die zweite Partie musste aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes im Ballpark nach dem Unwetter abgesagt werden. Den Grundstein für den Erfolg legten die Hamburger im sechsten und siebten von neun Innings, als sie von 2:2 auf 8:2 davonziehen konnten. «Ich bin froh, dass mein Team in der entscheidenden Phase des Spiels zu seiner Offensivstärke gefunden hat», sagte Crow.