Baseball : Stealers gelingen zwei Siege gegen Schlusslicht Berlin

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers hält nach zwei Siegen in der Playdown-Runde gegen die Berlin Flamingos weiter souverän Kurs auf den fünften Platz. Allerdings taten sich die Hamburger nach dem 17:2-Sieg im ersten Spiel nach bereits sieben von neun Inning im zweiten Duell mit dem Abstiegskandidaten beim 3:2-Erfolg schwer. Erst mehrere Fehlwürfe der Berliner Pitcher beim Stand von 1:2 im letzten Inning brachten die nötigen Stealers-Punkte.

von dpa

05. August 2018, 10:02 Uhr

«Im zweiten Match haben wir einige falsche und unglückliche Entscheidungen in der Offensive getroffen und uns so selbst in Schwierigkeiten gebracht», sagte Headcoach Tim Crow. «Insgesamt bin ich mit den beiden Siegen angesichts unserer dünnen Personaldecke zufrieden. Den knappen, glücklichen Sieg im zweiten Spiel nehmen wir sehr gern mit, schließlich haben wir in dieser Saison auch schon einige Male mit Pech knapp verloren.»