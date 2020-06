Verkehr : Staus zu Ferienbeginn: Urlauber müssen viel Zeit einplanen

Wer mit dem Auto in Richtung Küste unterwegs ist, muss viel Zeit einplanen: Nachdem am Freitag bereits einiges los war auf den Straßen, ist auch am Samstag mit Staus zu rechnen. Am Morgen kam es bereits auf den Autobahnen 1 und 7 zu Verkehrsbehinderungen, wie der ADAC mitteilte. Im Bereich Lübeck sei es besonders eng gewesen, da hier viele Baustellen den Verkehrsfluss beeinträchtigten.

Avatar_shz von dpa

27. Juni 2020, 12:57 Uhr

Grund für den erhöhten Verkehr sind Urlauber aus Hamburg, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, die zum Ferienstart bei warmem Wetter unterwegs sind zu den Urlaubsdestinationen an Nord- und Ostseeküste.

Das hohe Verkehrsaufkommen hänge auch mit der Corona-Krise zusammen, erklärte der Sprecher des ADAC, da die meisten Menschen momentan auf das Auto als Fortbewegungsmittel vertrauten und im Inland Urlaub machten. Aus diesem Grund würden zunehmend auch Ost-West Verbindungen befahren werden und nicht nur die Autobahnen, die in den Norden führten.