Segeln : Startschuss für die Segelregatten bei der Kieler Woche

Gefeiert wird bei der Kieler Woche schon seit Samstag, jetzt greifen auch die Spitzensegler in das Geschehen ein. Am Mittwoch starten unter anderem die acht olympischen Bootsklassen ihre Regatten. Zu den Stars gehört der fünfmalige olympische Medaillengewinner Robert Scheidt aus Brasilien, dessen Urgroßvater Deutscher war. Der 44 Jahre alte zweimalige Olympiasieger tritt mit Vorschoter Gabriel Borges im 49er an.