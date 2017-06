Theater : Start der Hamburger Privattheatertage mit britischem Stück

Bühne frei für die Hamburger Privattheatertage: Die sechste Ausgabe des Festivals beginnt heute im Altonaer Theater mit der Aufführung von Mike Bartletts Stück «King Charles III.» durch die Bremer Shakespeare Company. Bis zum 24. Juni bewerben sich in neun Hamburger Spielstätten zwölf kleinere Bühnen aus der gesamten Republik um die undotierten Monica-Bleibtreu-Preise. Ihre Produktionen in den Sparten Zeitgenössisches Drama, Moderner Klassiker und Komödie hatte eine Fachjury ausgewählt. Die vom Bund geförderte Leistungsschau endet am 25. Juni mit einer Gala samt Preisverleihung in den Kammerspielen.

Privattheatertage

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 01:09 Uhr