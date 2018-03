Judo : Starkes Hamburger Judo Team strebt dritten Titel in Serie an

Das Hamburger Judo Team geht zuversichtlich in die am Samstag beginnende Bundesliga-Saison und peilt den dritten Mannschaftstitel in Serie an. «Wir sind fest entschlossen und die Chancen hierfür schätze ich als sehr gut ein», sagte Club-Präsident Rainer Ganschow am Freitag vor dem Auftakt-Kampf bei UJKC Potsdam.

von dpa

30. März 2018, 09:04 Uhr

Für Zuversicht sorgen vor allem die Verstärkungen. So hat sich Moritz Plafky, der aktuell bester Deutscher in der Gewichtsklasse bis 60 kg ist, den Hamburgern angeschlossen. Hinzu kommen die starken Niederländer Frank de Wit (bis 80 kg) und Michael Korrel (bis 100 kg). Antony Zingg hat die Hanseaten dagegen verlassen, er tritt nun für seinen Heimatverein Bayer Leverkusen an.