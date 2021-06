Kommunen : Stapelfeldt für mehr Wohnungsbau in Hamburgs Innenstadt

Monatelang ging es in der Hamburger Innenstadt relativ einsam zu. Nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen kehren die Menschen zurück. Stadtentwicklungssenatorin Stapelfeldt will Straßen und Plätze attraktiver machen und wünscht sich mehr bewohnte Gebäude.

Hamburg | Mit 29 Millionen Euro will der Hamburger Senat die Innenstadt in den nächsten zwei Jahren attraktiver machen. Diese Mittel sehe der neue Doppelhaushalt vor, erklärte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Freitag. Nach Ansicht der Senatorin sollte der Wohnungsbau in der Innenstadt weiter vorangetrieben werden. „Eine bewohnte Innensta...

