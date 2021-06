Musik : Stage Entertainment will mit „Wicked“ zurück auf die Bühne

Im Stage Theater Neue Flora wird wieder geprobt: Dort soll das märchenhafte Musical „Wicked“ demnächst Premiere feiern. Ob das klappt, hängt auch von den nächsten Öffnungsschritten ab.

Hamburg | Mit der Neuinszenierung des Broadway-Musicals „Wicked“ will die Stage Entertainment so schnell wie möglich ihren Musical-Betrieb in Deutschland wieder aufnehmen. „Die Zeichen stehen jeden Tag ein bisschen günstiger“, sagte Stage-Sprecher Stephan Jaekel am Donnerstag in Hamburg. Wegen der geringen Auslastung lohne sich die Öffnung für Privattheater im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.