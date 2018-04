Umwelt : Städte leiden unter Müll-Flut

von dpa

Schwerin/Rostock/Neubrandenburg (dpa/mv) - Was jüngst noch der Schnee gnädig bedeckte, bringt der Frühling ans Licht: Auf dem öffentlichen Grün liegen zwischen Krokus- und Narzissenblüten überall Coffee-to-go-Becher, Bonbonpapier, Plastikgabeln und Verpackungen vom Nudelstand. Allein in Wismar sind beim diesjährigen Frühjahrsputz 400 Kilogramm Müll von den Grünstreifen entlang der Straßen gesammelt worden, wie Stadtsprecher Marco Trunk sagte. In den Schweriner Abfallkörben wird der Anteil der Coffee-to-go-Becher auf fünf bis zehn Prozent geschätzt. Die Sprecherin der Stadt Neubrandenburg, Anett Seidel, berichtete von regelrechten «Coffee-to-go-Becher-Wegen» durch die Stadt. Auch der Umweltsenator der Hansestadt Rostock, Holger Matthäus (Grüne) klagte über erhebliche Probleme mit Einwegverpackungen.