Umweltverschmutzung : Stadt Kiel legt Maßnahmenpaket gegen Luftverschmutzung vor

von dpa

17. Dezember 2018, 02:42 Uhr

Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel übermittelt dem Umweltministerium heute ihre Vorschläge zur Verringerung der Schadstoffemissionen. Sie will damit einem Fahrverbot für ältere Diesel-Fahrzeuge entgegenwirken. Am vielbefahrenen Theodor-Heuss-Ring werden seit Jahren die Grenzwerte für Schadstoffemissionen zum Teil deutlich überschritten. Das Ministerium will die von der Stadt geplanten Gegenmaßnahmen gründlich prüfen und dann einen Luftreinhalteplan erarbeiten. Ressortchef Jan Philipp Albrecht (Grünen) hat bereits erklärt, Fahrverbote sollten mit allen Mitteln vermieden werden. Er könne sie aber als letztes Mittel nicht ausschließen, um schnell die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zu erreichen.