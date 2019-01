Handball : Stadt Flensburg ehrt Handball-Weltmeister und WM-Zweite

Die Stadt Flensburg und die Gemeinde Handewitt ehren die acht bei der Handball-Weltmeisterschaft erfolgreichen Spieler des deutschen Meisters SG Flensburg-Handewitt. Die dänischen Weltmeister Lasse Svan, Rasmus Lauge, Anders Zachariassen und Simon Hald sowie die norwegischen WM-Zweiten Torbjørn Bergerud, Magnus Jøndal, Magnus Rød und Gøran Søgard Johannessen werden am Montag (ab 14.30 Uhr) in der Bürgerhalle des Rathauses empfangen, wie die SG Flensburg-Handewitt am Donnerstag mitteilte.

von dpa

31. Januar 2019, 14:53 Uhr

Während der Feierlichkeiten werden sich die WM-Sieger, die in Begleitung ihrer gesamten Mannschaft kommen, in das Goldene Buch der Stadt eintragen, hieß es in der Mitteilung weiter. Dänemark hatte das Endspiel der von Deutschland und Dänemark gemeinsam ausgerichteten WM am Sonntag klar mit 31:22 gegen Norwegen gewonnen.