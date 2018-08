Feste : «Stadt der Religionen» feiert Kulturnacht

Gegründet von holländischen Glaubensflüchtlingen erinnert «Frederikstad» mit seinen Kanälen und Grachten an die Heimat der Erbauer. Ihre Nachkommen und die anderer religiöser Minderheiten sind Basis des kulturellen Lebens des Holländerstädtchens.

von dpa

04. August 2018, 10:13 Uhr

Als Stadt der Religionen wird sich Friedrichstadt im Kreis Nordfriesland am 25. August zu seiner 19. Kulturnacht präsentieren. Nach Angaben der Organisatoren sind zwischen 18 Uhr und Mitternacht insgesamt 26 Stationen geöffnet, darunter Kirchen, verschiedene Galerien, Ateliers, Privathäuser, Läden und Museen. Besucher des Holländerstädtchens können dann Ausstellungen und Musik erleben. Eröffnet wird das Fest in der Kultur- und Gedenkstätte ehemalige Synagoge am Binnenhafen.

Friedrichstadt wurde vor knapp 400 Jahren gegründet. Herzog Friedrich III. von Gottorf erlaubte damals Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden - den Remonstranten - sich am Zusammenfluss von Eider und Treene anzusiedeln.

Aus dem sumpfigen Boden stampften die Stadtgründer einen von Kanälen durchzogenen Ort, der sie an ihre holländische Heimat erinnerte. Der Herzog verlieh «Frederikstad» im Jahre 1621 unter anderem Religions- und Steuerfreiheit sowie Selbstverwaltung. Es entwickelte sich schnell zu einem Zufluchtsort für religiöse Minderheiten. Auch Angehörige verschiedener Sekten und heute unbekannter Glaubensrichtungen fanden eine Zufluchtsstätte. Bis heute sieht man die Spuren der Lutheraner, Katholiken, Mennoniten, Juden und natürlich Remonstranten in Friedrichstadt unter anderem in Form ihrer Gotteshäuser. Ihre Nachkommen bilden nach Angaben der Stadt heute die unentbehrliche Basis des kulturellen Lebens.