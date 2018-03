Musik : Staatsoper bringt neue Oper von George Benjamin heraus

von dpa

27. März 2018, 14:04 Uhr

Die Staatsoper Hamburg präsentiert in der kommenden Spielzeit ein neues Werk des britischen Komponisten George Benjamin. Die Oper «Lessons in Love and Violence» nach einem Text von Martin Crimp feiert am 7. April 2019 in der Inszenierung von Katie Mitchell deutsche Erstaufführung. «Nach dem großen Erfolg von Benjamins erster Oper «Written on Skin» wird das Werk in der Opernszene mit großer Spannung erwartet», sagte Intendant Georges Delnon am Dienstag in Hamburg. Die Oper orientiert sich an Christopher Marlowes «Edward II.» und handelt von Blut, Macht, Eifersucht, Verrat und Sex. Sie ist eine Koproduktion mit dem Royal Opera House Covent Garden in London, wo sie am 10. Mai 2018 ihre Uraufführung feiert.