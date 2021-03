Kriminalität : Staatsanwaltschaft: Mordverdächtiger kein Intensivtäter

Bei einem unter Mordverdacht stehenden 15-Jährigen aus dem Kreis Plön handelt es sich laut Staatsanwaltschaft nicht um einen Intensivtäter.

Kiel | „Er ist nicht als Intensivtäter bekannt“, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler der Deutschen-Presse-Agentur am Montag. Der jugendliche Deutsche ist laut Staatsanwaltschaft dringend verdächtig, einen 22-Jährigen am Samstagabend in Kiel-Dietrichsdorf mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Er soll gemeinsam mit einem 17-Jährigen in die Wohnung des ...

