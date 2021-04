Kriminalität : Staatsanwaltschaft klagt 41-Jährigen wegen Frauenmorde an

Im Fall der zwei Frauenmorde von Rendsburg hat die Staatsanwaltschaft Kiel Anklage gegen den in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtigen erhoben.

Kiel | Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, soll der heute 41-Jährige die Frauen zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier und heimtückisch getötet haben. Die Anklage laute auf Mord in zwei Fällen. Der Beschuldigte soll im August 2018 eine 26-Jährige getötet haben, nachdem er sich mit ihr in Rendsburg verabredet und sie in seine Wohnung in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.