Fußball : St. Paulis Technischer Direktor Lienen auch Experte bei Sky

«Beruflich wie privat ist der Fußball meine große Leidenschaft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Sky und darauf, künftig regelmäßig über das aktuelle Fußballgeschehen zu diskutieren», sagte Lienen. «Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer offen das sage, was ich denke. So werde ich es auch in Zukunft in meiner neuen Rolle bei Sky halten.» Seinen Premieren-Einsatz als Experte hat Lienen am Montag beim Zweitligaspiel Arminia Bielefeld gegen MSV Duisburg.

Mitteilung Sky

von dpa

erstellt am 19.Aug.2017 | 11:38 Uhr