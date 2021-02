Fußball : St. Paulis Christopher Avevor am Sprunggelenk operiert

Fußball-Profi Christopher Avevor vom FC St.

Hamburg | Pauli hat sich erneut einer Operation unterzogen. „Unser Kapitän wurde erfolgreich am linken Sprunggelenk operiert“, teilte der hanseatische Zweitligist am Donnerstag mit. Der Eingriff bei dem 29 Jahre alten Innenverteidiger wurde in München vorgenommen...

