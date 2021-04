Fußball : St. Pauli will erstmals seit Dezember 2013 in Aue gewinnen

Fußball-Zweitligist FC St.

Hamburg | Pauli will am Samstag (13.00 Uhr/Sky) seine Negativserie beim FC Erzgebirge Aue beenden. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz strebt den ersten Dreier im Erzgebirge seit dem 6. Dezember 2013 an. Die letzten fünf Gastspiele im Erzgebirgsstadion haben die Hamburger alle verloren. Schultz bezeichnet die Auer als eine zweitligaerfahrene Mannschaft, die...

