Fußball : St.-Pauli: Vom Abstiegskandidaten zum Rückrunden-Primus

Innerhalb von elf Spielen entwickelte sich der FC St. Pauli vom potenziellen Absteiger zur besten Rückrunden-Mannschaft der 2. Bundesliga. Der Ligaverbleib ist zum Greifen nahe.

Osnabrück | Timo Schultz ist froh, dass seine Mannschaft in der bevorstehenden Meisterschaftspause durchschnaufen kann. „Die Rallye der letzten sieben, acht Wochen hat wirklich Kraft gekostet“, sagt der Trainer des FC St. Pauli. Genaugenommen sind es sogar neun Wochen gewesen, in denen der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli eine unerwartete Erfolgsserie in Richtung...

