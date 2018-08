Fußball : St.-Pauli-Torhüter Heerwagen denkt über Wechsel nach

Torhüter Philipp Heerwagen erwägt, den FC St. Pauli noch in der laufenden Transferperiode zu verlassen. Grund für die Überlegung ist die Tatsache, dass Trainer Markus Kauczinski den 35-Jährigen zum Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1. FC Magdeburg (2:1) nicht berücksichtigt hatte. Stattdessen berief Kauczinski den bisherigen U21-Torhüter Svend Brodersen (21) als zweiten Mann hinter Stammkeeper Robin Himmelmann in den Kader.

von dpa

08. August 2018, 13:00 Uhr

«Das ist enttäuschend, das ist klar. Was noch viel enttäuschender ist, in welchem atemberaubenden Tempo das Ganze vonstatten ging», wurde Heerwagen am Mittwoch in Hamburger Tageszeitungen zitiert. Denn der Routinier, der seit 2013 das Trikot des Kiezclubs trägt, war in der Saison 2016/17 vom damaligen Coach Ewald Lienen nach einer Himmelmann-Verletzung zur Nummer eins befördert worden. Er stand 20 Spiele im Kasten und hatte großen Anteil am Klassenverbleib.

Dennoch stellte Lienen-Nachfolger Olaf Janßen in der Folge-Spielzeit Himmelmann wieder ins Tor. Nach Janßens Entlassung beließ auch Kauczinski den 29-Jährigen zwischen den Pfosten, Heerwagen saß immer auf der Bank. In diesem Sommer aber erklärte der Coach Brodersen und ihn zur gleichwertigen Nummer zwei und wollte von Spiel zu Spiel zu entscheiden, wer als Nummer zwei auf der Bank und als Nummer drei auf der Tribüne sitzt. Auch wenn ihm «das Herz blutet», denkt Heerwagen über einen Wechsel nach, der noch bis zum 31. August möglich ist.