Fußball : St. Pauli startet in die Rückrunden-Vorbereitung

Avatar_shz von dpa

04. Januar 2020, 02:37 Uhr

Der FC St. Pauli nimmt heute als erster der drei Nordclubs aus der 2. Fußball-Bundesliga die Vorbereitung auf die Rückrunde auf. Coach Jos Luhukay erwartet die Profis um 11.00 Uhr auf dem Trainingsgelände an der Kollaustraße zum Aufgalopp nach der Winterpause. Nach mehreren Einheiten in Hamburg beziehen die Kiezkicker vom 12. bis 20. Januar in der Nähe von Valencia ein Trainingslager, wo sie auch Testspiele gegen die Ligarivalen SV Wehen Wiesbaden (16.1.) und Arminia Bielefeld (18.1.) anstehen. Die zweite Saisonhälfte startet für den Tabellen-Elften vom Millerntor am 28. Januar (20.30 Uhr) mit dem Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth.