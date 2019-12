Fußball : St. Pauli-Sportchef Bornemann: Geschlossenheit im Club

Für Sportchef Andreas Bornemann vom FC St. Pauli ist der Zusammenhalt im Club von elementarer Bedeutung. «Ich erachte es als unabdingbar, dass der Verein in seinem Kern geschlossen ist und zusammensteht. Nur so hat man in schweren Phasen die Chance, das Blatt zu wenden», erklärte der 48 Jahre alte Sportdirektor in einem am Montag auf der Homepage des norddeutschen Zweitligisten veröffentlichten Interview.

23. Dezember 2019, 16:16 Uhr

«Ganz unabhängig von der sportlichen Situation», halte er ständig einen engen Kontakt zu Trainer Jos Luhukay und Clubchef Oke Göttlich, fügte er hinzu. «Das ist auch wichtig, wenn man eine gemeinsame Idee und eine Geschlossenheit lebt», betonte Bornemann. Er hat am 1. Juli bei den Hamburgern die Nachfolge von Uwe Stöver angetreten, der im April zusammen mit Coach Markus Kauczinski freigestellt worden war.

Dank des Zusammenhalts beim Kiezclub war auch die jüngste sportliche Misere mit neun Pflichtspielen ohne Sieg ohne Konsequenzen geblieben. Coach Luhukay wurde von den Verantwortlichen nicht in Frage gestellt. In den darauffolgenden Heimspielen gegen den Abstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden (3:1) und vor allem gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld (3:0) gelangen dem Luhukay-Team überzeugenden Siege. Dank der sechs Punkte verbesserte es sich auf den elften Tabellenplatz.