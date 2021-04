Fußball : St. Pauli siegt sich durch Rückrunde: 4:0 gegen Würzburg

Der FC St. Pauli siegt und siegt. Die Hamburger haben Sichtkontakt zur Spitzengruppe hergestellt. Doch die Kiezkicker bleiben auf dem Teppich. Paqarada will erst gar nicht auf die Tabelle schauen.

Hamburg | Der FC St. Pauli pirscht sich an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga heran. Nach dem 4:0 (3:0) über die Würzburger Kickers am Samstag sind die Hamburger vorerst Sechster und haben nur noch sechs Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen Hamburger SV. Die Tore in dem einseitigen Spiel erzielten Omar Marmoush (4. Minute), Rico Benatelli (18.), Leart...

