Fußball : St. Pauli siegt 4:0 im Test gegen Blau-Weiß Lohne

Die Zweitliga-Fußballer des FC St.

Lohne (Oldenburg) | Pauli haben am Mittwoch ein Testspiel im Rahmen ihres Trainingslagers im niedersächsischen Herzlake gewonnen. Die Hamburger siegten gegen den Oberligisten TuS Blau-Weiß Lohne mit 4:0 (1:0). Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz, die am Vormittag noch eine Übungseinheit absolviert hatte, kam etwas schwer in die Partie. Das Stürmer-Trio Guido Burgstal...

