Fußball : St.-Pauli-Profi Ohlsson erstaunt über 2. Liga

Avatar_shz von dpa

24. September 2019, 11:14 Uhr

Sebastian Ohlsson vom FC St. Pauli staunt über die 2. Liga in Deutschland. «Das Tempo hier ist viel höher als in Schweden in der 1. Liga. Die Spieler hier sind besser als bei uns. Es geht in der 2. Liga 90 Minuten rauf und runter. Auch im Training ist die Intensität höher - und es wird hier häufiger trainiert», sagte Ohlsson mehreren Hamburger Zeitungen (Dienstag). Der 26 Jahre alte Rechtsverteidiger war vor gut drei Wochen vom schwedischen Erstligisten IFK Göteborg geholt worden. Für den Fußball-Zweitligisten aus Hamburg kam er seither in zwei Spielen zum Einsatz.