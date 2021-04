Fußball : St.-Pauli-Profi Luca Zander: Mannschaft steht im Vordergrund

Trotz seiner beiden Tore beim 3:1 des FC St.

Hamburg | Pauli über Erzgebirge Aue und zuletzt zwei Einsätzen über 90 Minuten will Luca Zander keine Ansprüche stellen. „Die Mannschaft steht im Vordergrund“, sagte der 25-jährige Rechtsverteidiger des Hamburger Fußball-Zweitligisten am Dienstag in einer Online-Medienrunde. Die Aufstellung sei immer eine Entscheidung von Trainer Timo Schultz. Über seine bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.