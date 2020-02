Fußball : St.-Pauli-Profi Lawrence wieder im Training

Avatar_shz von dpa

04. Februar 2020, 15:34 Uhr

Innenverteidiger James Lawrence ist nach seiner Knieverletzung in das Training des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zurückgekehrt. Der 27 Jahre alte Waliser hatte sich im Dezember einer Operation unterziehen müssen und war seitdem ausgefallen. In einem Video auf seinem Twitter-Kanal teilte der Tabellen-Zwölfte am Dienstag mit, dass Lawrence Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Wann der Leihspieler des belgischen Spitzenclubs RSC Anderlecht wieder in den Kader der Kiezkicker rücken könnte, steht noch nicht fest.