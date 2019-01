Fußball : St. Pauli nimmt Tabellenführung ins Visier: Meier vor Debüt

Der FC St. Pauli bestreitet heute sein erstes Pflichtspiel im Jahr 2019. Mit einem Sieg beim SV Darmstadt 98 würde der Tabellendritte in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend am Hamburger SV und 1. FC Köln vorbeiziehen und die Spitzenposition übernehmen. Denn der HSV und Köln greifen erst Mitte dieser Woche in das Geschehen ein.

von dpa

29. Januar 2019, 02:32 Uhr

Trainer Markus Kauczinski muss verletzungsbedingt ohne Abwehrchef Philipp Ziereis und Toptorjäger Henk Veerman planen. Dafür steht Winterzugang Alexander Meier vor seinem Pflichtspieldebüt. Kauczinski ließ aber offen, ob der 36-Jährige von Beginn an oder als Joker zum Einsatz kommen wird. Den Gegner aus Darmstadt bezeichnete der Coach als ein kompaktes Team, das seine Stärke in der Umschaltbewegung hat.