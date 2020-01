Fußball : St. Pauli mit reduziertem Kader nach Spanien

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli reist am Sonntag mit reduziertem Kader ins Trainingslager nach Valencia. «Die Vorbereitungszeit ist kurz, deswegen haben wir uns für eine verkleinerte Gruppe entschieden, um uns gezielter vorzubereiten», sagte Trainer Jos Luhukay am Donnerstag. «Aktuell sind 22 Feldspieler plus drei Torhüter geplant.»

09. Januar 2020, 15:23 Uhr

Ersin Zehir, Jakub Bednarczyk, Yiyoung Park und Marc Hornschuh bleiben in Hamburg und trainieren mit der U23-Mannschaft. «Menschlich war das für mich als Trainer nicht einfach, aber es geht nur um die sportliche Situation», sagte Luhukay.

Der Trainer will in Spanien flexible Formationen einüben und die «Spielphilosophie schärfen». Während des Trainingslagers stehen zwei Testspiele an: gegen den SV Wehen Wiesbaden (16.01.) und gegen Zweitliga-Spitzenreiter Arminia Bielefeld (18.01.).

Nach dem Abgang von Mats Möller Daehli sucht der FC St. Pauli Verstärkungen für die Offensive. Wechselgerüchte um Henk Veerman, an dem der SC Paderborn Interesse haben soll, dementierte Luhukay. «Henk wird definitiv bleiben. Wir lassen ihn nicht ziehen», sagte er.