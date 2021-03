Fußball : St. Pauli macht großen Schritt: 2:1-Sieg beim VfL Osnabrück

Der FC St.

Osnabrück | Pauli hat in der Zweiten Liga einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht. Die Kiezkicker gewannen am Sonntag beim VfL Osnabrück mit 2:1 (0:0) und bauten den Vorsprung auf die Niedersachsen auf dem Relegationsplatz auf zwölf Punkte aus. Sechs Tage nach der 0:2-Heimniederlage gegen den SC Paderborn zeigte das Team von Trainer Timo Schultz ...

