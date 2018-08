Fußball : St. Pauli im Pokalspiel gegen Wiesbaden ohne Buchtmann

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Freitag beim SV Wehen Wiesbaden auf Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann verzichten. «Buchtmann wurde an der Hand operiert. Er wird noch zwei, drei Tage kürzer treten und dann wieder zur Mannschaft stoßen», sagte Trainer Markus Kauczinski am Mittwoch. Die Defensivspieler Mark Hornschuh und Jan-Philipp Kalla werden ebenfalls verletzungsbedingt fehlen.

von dpa

15. August 2018, 15:09 Uhr

Der FC St. Pauli ist als einziger Zweitligist mit zwei Siegen in die Saison gestartet und steht mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. «Wir wollen in die zweite Runde einziehen und da weitermachen, wo wir in der Liga aufgehört haben», sagte der Trainer.

Der Gegner aus Wiesbaden hat in der 3. Liga nach vier Spieltagen vier Punkte gesammelt und rangiert auf dem 14. Platz. Dennoch schätzt Kauczinski die Gastgeber sehr stark ein. «Wehen Wiesbaden verfügt über eine starke Mannschaft, die letzte Saison erst im Endspurt das Aufstiegsrennen abgegeben hat. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, wieder oben mitzuspielen. Stärken haben sie in der Offensive und bei Standardsituationen. Offensiv haben sie Jungs in ihren Reihen, denen ich zutraue, auch eine Klasse höher zu spielen.»