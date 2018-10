Fußball : St. Pauli gewinnt Testspiel gegen Altona

von dpa

11. Oktober 2018, 20:39 Uhr

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat am Donnerstag sein Testspiel gegen den Hamburger Oberligisten Altona 93 mit 5:0 (3:0) gewonnen. Die Treffer für den Tabellenfünften erzielte Sami Allagui, Henk Veermann, Florian Carstens und zweimal Robin Meißner. Von Beginn an durfte Kapitän Bernd Nehrig spielen, der seit Ende August kein Pflichtspiel für die Kiezkicker bestritten hat und sich nach Informationen Hamburger Medien mit Abwanderungsgedanken trägt. Die nächste Ligapartie bestreiten die Hanseaten nach der Länderspielpause am 22. Oktober beim MSV Duisburg.