Fußball : St. Pauli gegen Dresden: Treffen der Trainer-Freunde

Eine Woche nach dem gelungenen Start in die 2. Fußball-Bundesliga will der FC St. Pauli auch bei seiner Heimpremiere drei Punkte holen. Gegner am Montag (20.30 Uhr/Sky) ist Dynamo Dresden. «Ich gehe mit den besten Gefühlen ins Spiel», sagte St.-Pauli-Trainer Olaf Janßen. «Wir können fast die gesamte Mannschaft aufbieten.» Lediglich die verletzten Ryo Miyaichi, Philipp Ziereis und Yiyoung Park fehlen.