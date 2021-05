Fußball : St. Pauli-Coach Schultz warnt vor Hannover 96: Hammerstark

Trainer Timo Schultz vom FC St.

Hamburg | Pauli geht mit großem Respekt vor dem Widersacher in das letzte Heimspiel der laufenden Saison gegen Hannover 96. „Das ist ein hammerstarker Gegner, der in der 2. Fußball-Bundesliga jede Mannschaft schlagen kann. Wir werden alles dafür tun, um dies gegen uns zu verhindern“, sagte der 43 Jahre alte Coach am Freitag mit Blick auf die Partie im Millernto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.