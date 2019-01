Fußball : St. Pauli-Abwehrspieler wechselt zum VfR Aalen

Abwehrspieler Clemens Schoppenhauer verlässt den FC St. Pauli und wechselt mit sofortiger Wirkung zum Fußball-Drittligisten VfR Aalen. Das teilte der Zweitligist am Samstag mit. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger hat eineinhalb Jahre am Millerntor gespielt. Er kam dabei auf zwei Einsätze bei den Profis und 14 Partien für die in der Regionalliga Nord spielende U23.

von dpa

05. Januar 2019, 11:33 Uhr

«Die Zeit beim FC St. Pauli war eine unheimlich lehrreiche Zeit, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht vom größten persönlichen Erfolg geprägt war», sagte Schoppenhauer, dessen Vertrag beim FC St. Pauli noch bis zum Sommer gültig war. «Bei seinen Einsätzen in der U23 war Clemens Führungsspieler und hat seinen einwandfreien Charakter gezeigt. Auch vor diesem Hintergrund haben wir einem sofortigen Wechsel zugestimmt», sagte St. Paulis Sportchef Uwe Stöver.