Fußball : St.-Pauli-Abwehrspieler Keller für drei Spiele gesperrt

Abwehrspieler Joel Keller vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli ist für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag mit. Keller war in der Regionalliga-Partie des FC St. Pauli II gegen den SV Drochtersen/Assel (1:1) am 3. September wegen rohen Spiels des Feldes verwiesen worden. Der 22-jährige Schweizer hat in dieser Saison ausschließlich in der Regionalliga Nord gespielt. Die Sperre gilt für Meisterschaftspartien in allen Ligen.

von dpa

erstellt am 07.Sep.2017 | 18:13 Uhr