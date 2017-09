Parteien : SSW diskutiert auf Parteitag über Gemeindegebietsreform

Der Landesvorstand des SSW will heute auf einem Parteitag in Husum erneut über eine Gemeindegebietsreform diskutieren. «Da rudern wir ein ganzes Stück zurück», sagte SSW-Sprecher Per Dittrich im Vorfeld des Parteitags. Statt einer gesetzlich verordneten Reform, wie bisher vom SSW gefordert, setzt der Entwurf auf die Schaffung von Anreizen für freiwillige Gemeindefusionen. Seine Partei habe bei dem Thema offensichtlich zu viel gewollt, räumte SSW-Landeschef Flemming Meyer ein. Eine Gemeindegebietsreform lasse sich nur mit, nicht gegen die Kommunen durchsetzen. «Mit unserer Forderung nach einer gesetzlich verordneten Reform haben wir den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Diesen Fehler wollen wir jetzt korrigieren», sagte Meyer.