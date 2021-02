Kriminalität : Spuren im Schnee verraten Einbrecher und Wodka-Dieb

Verräterische Fußabdrücke: In Hamburg ist ein mutmaßlicher Einbrecher aufgrund seiner Spuren im Schnee überführt worden.

Hamburg | So haben Beamte nach einem Einbruch in einen Supermarkt im Stadtteil Bramfeld nicht nur frische Spuren von Schuhabdrücken in dem Discounter gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Den gleichen Abdrücken konnten die Einsatzkräfte dank des Neusch...

