Kriminalität : Spuren im Schnee führen zu Werkzeugdieb

Hätte ein Dieb in Leck mit seinem Vorhaben nur einen Tag bis zum Tauwetter gewartet, hätte es die Polizei nicht so leicht gehabt.

Leck | So mussten die Beamten nur den Fußspuren im Schnee zu einer Wohnung folgen, um den geständigen Täter zu finden. Der 30-Jährige hatte in der Nacht auf Dienstag in dem Ort im Kreis Nordfriesland aus dem Fahrzeug einer Zimmerei Werkzeug im Wert von etwa 30...

