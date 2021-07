Olympia : Sprintduo nach Olympia-Nominierung: „Erst einmal getanzt“

Für Lucas Ansah-Peprah (21) und Owen Ansah (20) ist der Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen wahr geworden.

Frankfurt am Main | Seit die beiden Leichtathletik-Talente vom Hamburger SV am Samstag für die 4x100-Meter-Staffel des DLV nominiert wurden, ist die Stimmung im Trainingslager in Kienbaum bestens. „Für uns war das etwas klarer, dass wir wahrscheinlich nominiert werden, als wir die Bestätigung bekommen haben, dass wir vom 1. bis zum 7. Juli nach Kienbaum kommen“, sagte...

