Pferdesport : Springreiter Borchert siegt zum Derby-Auftakt

Die Prüfung war der Start in das fünftägige Turnier auf dem legendären Parcours in Klein Flottbek. Höhepunkte sind unter anderem am Sonntag das 88. deutsche Spring-Derby und einen Tag zuvor das mit 300 000 Euro dotierte Springen der millionenschweren Global Champions Tour.

Erstmals wurde auch der Mittwoch als offizieller Turniertag aufgenommen. Das Gesamtpreisgeld liegt in diesem Jahr bei 1,4 Millionen Euro und damit so hoch wie noch nie bei der Traditionsveranstaltung. Auch der Etat von 3,35 Millionen Euro erreicht Rekordniveau.

von dpa

erstellt am 24.Mai.2017 | 13:39 Uhr