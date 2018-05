Pferdesport : Spring-Derby startet gleich mit erster Qualifikation

Mit der ersten Qualifikation zum 89. deutschen Spring-Derby startet der Reitsport-Klassiker heute in Hamburg. Über 80 Pferde sind für das Derby gemeldet. Doch bis gerade einmal 40 Paare können auf einen Startplatz für den Kampf am Sonntag um das Blaue Band und um die Dotierung von 120 000 Euro am Sonntag hoffen. Bei dem Springen am Mittwoch geht es aber noch nicht auf den berühmten Wall und durch Pulvermanns Grab.

von dpa

09. Mai 2018, 02:54 Uhr

Weiterer Höhepunkt des fünftägigen Turniers ist am Samstag das mit 300 000 Euro dotierte Springen der Global Champions Tour. Der Turnier-Klassiker ist insgesamt mit 1,4 Millionen Euro dotiert. Turnierchef Volker Wulff rechnet an den fünf Veranstaltungstagen mit einer ähnlich hohen Besucherzahl wie im Rekordjahr 2017. Damals waren 93 000 Zuschauer auf das Gelände in Klein Flottbek gekommen.