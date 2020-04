Sport : Sportstaatsrat: «Keine Garantie» für positive Entwicklung

Hamburgs Sportstaatsrat Christoph Holstein (SPD) plädiert beim Umgang des Sports mit der Coronavirus-Pandemie für die Politik der kleinen Schritte. «Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr den üblichen tollen Sportsommer in Hamburg erleben werden können», sagte der 57-Jährige im Interview von NDR 90,3. «Aber man muss ehrlich sein, die Lage ist nach wie vor dynamisch.»

Avatar_shz von dpa

19. April 2020, 19:18 Uhr

Am Montag (20. April) konferieren die Sportminister der Länder und beraten das weitere Vorgehen im Breiten- und Spitzensport. «Wir hoffen, dass wir mit kleinen Schritten kontinuierlich zurück in den Normalzustand kommen», sagte Holstein. «Aber wir müssen aufmerksam bleiben und uns genau ansehen, was passiert. Es gibt keine Garantie, dass jetzt alles ununterbrochen in eine positive Richtung geht.» In Hamburg soll der Sport ab dem 4. Mai schrittweise wieder erlaubt werden.

Zur Konferenz von Bund und Ländern am vergangenen Mittwoch, als für den Sport noch keine Entscheidungen getroffen wurden, sagte Holstein: «Wir waren ein bisschen enttäuscht, dass der Sport in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin (...) noch keine größere Rolle gespielt hat.»