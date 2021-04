Handball : Sporthalle geschlossen: Handballer suchen neue Heimat

Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg müssen sich auf die Suche nach einer neuen sportlichen Heimat machen.

Hamburg | Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde die Sporthalle Hamburg mit sofortiger Wirkung wegen Mängeln an der Dachkonstruktion gesperrt. Die Heimspiele gegen den VfL Lübeck-Schwartau am Freitag (20.00 Uhr) und am kommenden Dienstag gegen den EHV Aue (18.00 Uhr) trägt die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen in ihrer Trainingshalle im Volkspark aus. Da...

