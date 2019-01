Brände : Sportboothalle auf Sylt in Flammen. erheblicher Sachschaden

von dpa

26. Januar 2019

Eine Lagerhalle mit 20 Sportbooten ist am Samstag auf Sylt in Brand geraten. In der Halle im Sylter Ortsteil Munkmarsch stünden zwei Segeljachten und weitere Boote, sagte ein Polizeisprecher. Der Sachschaden sei erheblich und liege möglicherweise im sechsstelligen Bereich. Am Brandort am früheren Fährhafen zum Festland gebe es auch eine große Rauchentwicklung. Die Feuerwehr habe damit begonnen, das Dach abzunehmen, um von oben mit Schaum löschen zu können. Die Brandursache war zunächst unklar.