Brände : Sportboote brennen aus: 250 000 Euro Sachschaden

von dpa

01. Juli 2019, 06:42 Uhr

In Hamburg-Neuland sind drei Sportboote samt Anlegesteg in Flammen aufgegangen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 250 000 Euro, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Bei dem Brand seien auch Betriebsstoffe ausgelaufen, die den Angaben zufolge von der Feuerwehr entfernt werden mussten. Die Boote seien vollständig ausgebrannt. Wie die Boote am Sonntagabend in Brand gerieten, war zunächst unklar. Untersuchungen dazu liefen, hieß es.